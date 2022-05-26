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Берюбе похвалил российского форварда «Сент-Луиса» Торопченко после игры с «Колорадо»

Берюбе похвалил российского форварда «Сент-Луиса» Торопченко после игры с «Колорадо»
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Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крейг Берюбе поделился мнением о российском нападающем Алексее Торопченко, который отметился результативной передачей в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш».

«Он такой хороший хоккеист и так раскрепощённо играет. В каком звене он бы ни играл, мне кажется, у него всегда хорошая смена. Думаю, что у него чертовски хорошая игра», – цитирует Берюбе журналист Луи Корак в «Твиттере».

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся пятый матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4, благодаря чему им удалось сократить отставание в серии – 2-3.

В составе «Эвеланш» хет-триком отметился Натан Маккиннон, ещё одну шайбу забросил Габриэль Ландеског. У «Блюз» в основное время забивали Владимир Тарасенко, Роберт Томас (дубль) и Джастин Фолк, а в овертайме победу им принёс точный бросок Тайлера Бозака.

Примечательно, что «Сент-Луису» удалось отыграться с 0:3 в этой встрече, а затем ещё раз сравнять счёт за 56 секунд до конца основного времени.

У «Сент-Луиса» результативными действиями отметились все российские представители – у Павла Бучневича (0+2) ассистентский дубль, у Владимира Тарасенко (1+1) – гол и результативный пас, а у Алексея Торопченко и Ивана Барбашёва (0+1) – голевые передачи.

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