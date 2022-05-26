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Стал известен кэпхит 21-летнего российского форварда «Айлендерс» Исхакова

Стал известен кэпхит 21-летнего российского форварда «Айлендерс» Исхакова
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Стал известен кэпхит российского нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Руслана Исхакова.

Как сообщает CapFriendly, в следующем сезоне 21-летний форвард заработает $ 842,5 тыс., а в чемпионате-2023/2024 — $ 867,5 тыс. Таким образом, кэпхит Исхакова составит $ 855 тыс.

Россиянин был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2018 году во втором раунде под общим 43-м номером.

Прошедший сезон Исхаков провёл в чемпионате Германии, выступая за клуб «Адлер Мангейм». На его счету 25 проведённых встреч в регулярном чемпионате, где он забросил семь шайб и отдал 15 голевых передач при показателе полезности «+8». В плей-офф Исхаков провёл четыре встречи, отдав один результативный пас при общей полезности «+1».

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