Защитник сборной Канады — о камбэке с 0:3: мы просто знали, что сможем вытащить матч
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Защитник сборной Канады по хоккею Дэймон Сиверсон прокомментировал победу в овертайме в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года с командой Швеции (4:3, ОТ).
«Мы верили, что можем забить гол, сделали счёт 3:2, потом сравняли его и перевели игру в овертайм. Это был один из тех дней, когда мы просто знали, что сможем вытащить матч. У нас было хорошее предчувствие. Мы — уверенная в себе команда. Мы знаем, для чего мы играем, даже если нужно перевести встречу в овертайм», — приводит слова Сиверсона официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Напомним, полуфинальные встречи на чемпионате мира — 2022 состоятся в субботу, 28 мая. Финальный матч и игра за третье место пройдут в воскресенье, 29 мая.
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