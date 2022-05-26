Главный тренер сборной Канады прокомментировал победу в 1/4 финала ЧМ-2022 со Швецией

Главный тренер сборной Канады по хоккею Клод Жюльен прокомментировал победу в четвертьфинальной встрече чемпионата мира 2022 года с командой Швеции (4:3, ОТ).



«Канада — довольно молодая сборная, и я думаю, что мы нервничали в первом периоде. Мы допустили несколько ошибок, которые дали Швеции некоторые возможности, и они ими воспользовались. После первого периода мы внесли пару небольших корректировок, а затем наши ребята, похоже, успокоились.



Наш первый гол вдохнул в нас жизнь. Потом мы просто продолжали работать», — приводит слова Жюльена официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).



Соперник сборной Канады по полуфиналу чемпионата мира — 2022 станет известен по окончании четвертьфиналов Финляндия — Словакия (1:2, 1-й период) и Швейцария — США (0:2, 1-й период).