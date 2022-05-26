Р. Ротенберг — о Кубке Чёрного моря: это уникальный шанс проявить себя на фоне сборной

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о проходящем в Сочи турнире «Кубок Чёрного моря».



«Вчера в Сочи стартовал ежегодный хоккейный турнир «Кубок Чёрного моря». Для федерации он имеет стратегическое значение. За время турнира мы предоставляем молодым талантливым ребятам из расширенного списка кандидатов уникальный шанс проявить себя на уровне национальной сборной и напрямую познакомиться с программой развития молодых хоккеистов «Красная машина».



Пройдёт немного времени, и именно они будут представлять нашу страну на международной арене, и мы делаем всё, чтобы процесс адаптации в большом хоккее проходил продуктивно и комфортно. Внимательно следим за прогрессом и развитием каждого юниора в стране», — написал Ротенберг в телеграм-канале.