Андрей Свечников забил 4-й гол в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ

В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» проходит пятый матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Сейчас проходит третий период, счёт в пользу хозяев – 3:1, в серии же равенство – 2-2.



На 54-й минуте матча российский нападающий хозяев Андрей Свечников забил свой очередной гол в розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги. Россиянин помог упрочить преимущество своей команды. Ему ассистировали чешский форвард Мартин Нечас и американский защитник Бретт Песке. Этот гол стал 4-м для него в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. Также на его счету одна результативная передача.



Ранее в матче полезным действием отметился и другой россиянин. В последние минуты первой двадцатиминутки хоккеистам «Рейнджерс» удалось сравнять счёт в матче удачно разыграв численное преимущество после удаления Иэна Коула. Началось всё с выигранного вбрасывания Микой Зибанеджадом в чужой зоне, после чего Артемий Панарин и соорудил голевую комбинацию, перепасовавшись с Адамом Фоксом, которую завершил всё тот же Зибанеджад.

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