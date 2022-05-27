Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Свечников забил 4-й гол в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ

Андрей Свечников забил 4-й гол в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» проходит пятый матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Сейчас проходит третий период, счёт в пользу хозяев – 3:1, в серии же равенство – 2-2.

На 54-й минуте матча российский нападающий хозяев Андрей Свечников забил свой очередной гол в розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги. Россиянин помог упрочить преимущество своей команды. Ему ассистировали чешский форвард Мартин Нечас и американский защитник Бретт Песке. Этот гол стал 4-м для него в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. Также на его счету одна результативная передача.

Ранее в матче полезным действием отметился и другой россиянин. В последние минуты первой двадцатиминутки хоккеистам «Рейнджерс» удалось сравнять счёт в матче удачно разыграв численное преимущество после удаления Иэна Коула. Началось всё с выигранного вбрасывания Микой Зибанеджадом в чужой зоне, после чего Артемий Панарин и соорудил голевую комбинацию, перепасовавшись с Адамом Фоксом, которую завершил всё тот же Зибанеджад.

Новость по теме
Свечников догнал Панарина по голам в Кубке Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022