Галлан: «Каролина» доминировала всю игру с нами

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал поражение своей команды от «Каролины Харрикейнз» (1:3) во втором раунде Кубка Стэнли.

«Я думаю нам не удалось найти свою игру. Мне показалось, что мы просто так бросали по воротам весь вечер, вместо того, чтобы забрасывать шайбы. Для меня это худшая игра в этой серии. „Каролина“ довольно-таки хорошо доминировала всю игру с нами», — цитирует Галлана пресс-служба клуба.

Завершился пятый матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина» принимала «Рейнджерс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



После пяти игр «Каролина» ведёт в серии — 3-2. Следующий матч между командами состоится 29 мая в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», начало – в 2:00 мск.

