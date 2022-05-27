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Драйзайтль вышел на 4 место в истории «Эдмонтона» по быстроте набора 50-и очков в плей-офф

Драйзайтль вышел на 4 место в истории «Эдмонтона» по быстроте набора 50-и очков в плей-офф
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В эти минуты проходит матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флеймз» принимает «Эдмонтон Ойлерз» в Битве при Альберте. На данный момент идёт третий период игры, счёт ничейный — 4:4.

Немецкий нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль оформил хет-трик из голевых передач. Таким образом, форвард набрал 52 (18+34) очка в 33 матчах плей-офф — быстрее него в лиге отметку в 50 баллов преодолели Уэйн Гретцки (23 матча), Барри Педерсон (28) и Марио Лемье (29).

Более того, Драйзайтль вышел на девятое место по очкам в плей-офф среди игроков «Эдмонтона». Немец набрал столько же очков, как Кевин Лоу и Рэнди Грегг.

Леон ассистировал Дарнеллу Нурсу, Заку Хайману и Эвану Бушару.

Напомним, счёт в серии 3-1 в пользу «Ойлерз».

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