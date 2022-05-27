Андрей Свечников вышел на седьмое место по голам в плей-офф за «Каролину»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников вышел на седьмое место по голам за команду в плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Завершился пятый матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 54-й минуте матча российский нападающий хозяев Андрей Свечников забил свой очередной гол в розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги. Россиянин помог упрочить преимущество своей команды. Ему ассистировали чешский форвард Мартин Нечас и американский защитник Бретт Песке. Этот гол стал 4-м для него в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. Также на его счету одна результативная передача.
Теперь на счету Свечников 13 голов в плей-офф НХЛ. Это седьмое место в рейтинге клуба. Лидирует по этому показателю Эрик Стаал. У него 19 голов.
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