Коваленко: любой крайний нападающий хотел бы играть в звене с Шипачёвым и Кагарлицким

Новичок «Торпедо» нападающий Николай Коваленко рассказал о мечте сыграть за сборную России на Олимпиаде и поделился своими амбициями.
«В профессиональном хоккее всё решается не на бумаге, а на льду. Кто больше всех работает и тренируется, тот и получает лучшее время.
Вообще любой крайний нападающий хотел бы играть, например, в звене с Вадимом Шипачёвым и Дмитрием Кагарлицким, но они остались в Казани. Теперь все мои мысли связаны с «Торпедо». С Игорем Николаевичем Ларионовым знаком по работе в сборной России, это имя в хоккейном мире известно всем.
Сделаю всё возможное, чтобы быть полезным новой команде и новым партнерам.
Сборная России? Мечтал сыграть на Олимпиаде в Пекине, но не получилось. Мне 22 года, как и у любого спортсмена, есть амбиции. Надеюсь, вся карьера только впереди – и в клубе, и в сборной», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.
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