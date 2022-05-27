Коваленко: любой крайний нападающий хотел бы играть в звене с Шипачёвым и Кагарлицким

Новичок «Торпедо» нападающий Николай Коваленко рассказал о мечте сыграть за сборную России на Олимпиаде и поделился своими амбициями.



«В профессиональном хоккее всё решается не на бумаге, а на льду. Кто больше всех работает и тренируется, тот и получает лучшее время.



Вообще любой крайний нападающий хотел бы играть, например, в звене с Вадимом Шипачёвым и Дмитрием Кагарлицким, но они остались в Казани. Теперь все мои мысли связаны с «Торпедо». С Игорем Николаевичем Ларионовым знаком по работе в сборной России, это имя в хоккейном мире известно всем.



Сделаю всё возможное, чтобы быть полезным новой команде и новым партнерам.



Сборная России? Мечтал сыграть на Олимпиаде в Пекине, но не получилось. Мне 22 года, как и у любого спортсмена, есть амбиции. Надеюсь, вся карьера только впереди – и в клубе, и в сборной», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.