Бриндамор: у Свечникова есть способность из ниоткуда создать момент

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением об игре российского нападающего команды Андрея Свечникова.

«Нам нужно, чтобы он забивал, если мы собираемся выигрывать матчи, особенно в это время года. Это огромная задача в нужное время. Я не знаю, насколько он играл до этого момента, но у такого игрока есть способность из ниоткуда создать момент. Вот это и произошло», – цитирует Бриндамора canescountry.com.



На 54-й минуте матча российский нападающий хозяев Андрей Свечников забил очередной гол в розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги. Россиянин помог упрочить преимущество своей команды. Ему ассистировали чешский форвард Мартин Нечас и американский защитник Бретт Песке. Этот гол стал 4-м для Андрея в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. Также на его счету одна результативная передача.



Теперь на счету Свечникова 13 голов в плей-офф НХЛ и он занимает 20-е место в рейтинге. Первое место за нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. У него 72 гола.