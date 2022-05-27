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Бриндамор: у Свечникова есть способность из ниоткуда создать момент

Бриндамор: у Свечникова есть способность из ниоткуда создать момент
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением об игре российского нападающего команды Андрея Свечникова.

«Нам нужно, чтобы он забивал, если мы собираемся выигрывать матчи, особенно в это время года. Это огромная задача в нужное время. Я не знаю, насколько он играл до этого момента, но у такого игрока есть способность из ниоткуда создать момент. Вот это и произошло», – цитирует Бриндамора canescountry.com.

На 54-й минуте матча российский нападающий хозяев Андрей Свечников забил очередной гол в розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги. Россиянин помог упрочить преимущество своей команды. Ему ассистировали чешский форвард Мартин Нечас и американский защитник Бретт Песке. Этот гол стал 4-м для Андрея в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. Также на его счету одна результативная передача.

Теперь на счету Свечникова 13 голов в плей-офф НХЛ и он занимает 20-е место в рейтинге. Первое место за нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. У него 72 гола.

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