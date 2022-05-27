Свечников стал 20-м российским снайпером в истории Кубка Стэнли

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников стал 20-м российским снайпером в истории плей-офф Национальной хоккейной лиги.



Завершился пятый матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.



На 54-й минуте матча российский нападающий хозяев Андрей Свечников забил очередной гол в розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги. Россиянин помог упрочить преимущество своей команды. Ему ассистировали чешский форвард Мартин Нечас и американский защитник Бретт Песке. Этот гол стал 4-м для Андрея в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. Также на его счету одна результативная передача.



Теперь на счету Свечникова 13 голов в плей-офф НХЛ и он занимает 20-е место в рейтинге. Первое место за нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. У него 72 гола.

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