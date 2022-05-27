Свечников отреагировал на забитый гол в ворота «Рейнджерс»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отреагировал на забитый гол в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1).



«Сбросил ли груз с плеч, когда забил? И да, и нет, если честно. Как я уже сказал после прошлой игры, я стараюсь приходить на каждую игру и усердно работать. Я сделал это сегодня, и это прекрасно. Конечно, это небольшое облегчение, но следующий день для меня будет таким же, несмотря ни на что. Я буду усердно работать», – цитирует Свечникова canescountry.com.



На 54-й минуте матча российский нападающий хозяев Андрей Свечников забил очередной гол в розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги. Россиянин помог упрочить преимущество своей команды. Ему ассистировали чешский форвард Мартин Нечас и американский защитник Бретт Песке. Этот гол стал 4-м для Андрея в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. Также на его счету одна результативная передача.

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