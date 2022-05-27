Драйзайтль обновил рекорд XXI века по очкам за одну серию плей-офф НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль обновил рекорд XXI века по количеству очков за одну серию плей-офф НХЛ. В пятом матче серии с «Калгари Флэймз» немецкий хоккеист отдал четыре результативные передачи, а всего набрал за серию 17 очков: два гола и 15 передач.
17 набранных очков за серию – это новый рекорд XXI века, однако в истории лиги он разделил третье место с Марио Лемье (в 1992 году). Рекорд лиги принадлежит Рику Миддлтону (19 очков в 1983 году). На втором месте идёт Уэйн Гретцки (18, 1985).
Рекорд XXI века ранее делили 4 игрока, набравшие по 14 очков – это Александр Овечкин (2009), Сидни Кросби (2010), Клод Жиру (2012) и Коннор Макдэвид (2022).
Также Драйзайтль вышел на девятое место по очкам в плей-офф среди игроков «Эдмонтона». Немец набрал столько же очков, как Кевин Лоу и Рэнди Грегг (52).
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