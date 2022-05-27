ИИХФ продлила отстранение России и Беларуси от всех турниров на 2023 год

Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от всех турниров под эгидой ИИХФ.

«Совет постановил, что все турниры в различных категориях и дивизионах проводятся с необходимым количеством команд. Все группы заполнены, а Россия и Беларусь остаются замороженными в контексте программы чемпионата», – такое заявление опубликовала ИИХФ.



Ранее сообщалось, что сборные России и Беларуси не сыграют на ЧМ-2023, а турнир перенесли из Санкт-Петербурга в Тампере и Ригу (Финляндия и Латвия).

Кроме того, МЧМ-2023, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, состоится в Канаде, а МЧМ-2024 пройдёт в Швеции.

Напомним, в эти дни проходит ЧМ-2022. В полуфинале (суббота, 28 мая) сыграют следующие пары:



14:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Финляндия — США;

18:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Канада — Чехия.