Официально: сборные России и Беларуси не сыграют на чемпионате мира по хоккею — 2023
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила на официальном сайте, что сборные России и Беларуси не сыграют на чемпионате мира – 2023.
Ранее Международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Позднее турнир перенесли в Финляндию и Латвию.
Также на конгрессе ИИХФ поступило предложение соединить дивизионы А1 и Б1 и добавить в них сборные России и Беларуси.
Напомним, в эти дни проходит ЧМ-2022. В полуфинале (суббота, 28 мая) сыграют следующие пары:
14:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Финляндия — США;
18:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Канада — Чехия.
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