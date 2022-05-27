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Официально: сборные России и Беларуси не сыграют на чемпионате мира по хоккею — 2023

Официально: сборные России и Беларуси не сыграют на чемпионате мира по хоккею — 2023
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила на официальном сайте, что сборные России и Беларуси не сыграют на чемпионате мира – 2023.

Ранее Международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Позднее турнир перенесли в Финляндию и Латвию.

Также на конгрессе ИИХФ поступило предложение соединить дивизионы А1 и Б1 и добавить в них сборные России и Беларуси.

Напомним, в эти дни проходит ЧМ-2022. В полуфинале (суббота, 28 мая) сыграют следующие пары:

14:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Финляндия — США;
18:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Канада — Чехия.

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