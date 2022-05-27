Бурдасов — о ЧМ-2022: один год Россия не участвует, они уже там гомосятину развели

Новичок челябинского «Трактора» и нападающий сборной России Антон Бурдасов отреагировал на видео с участием игроков сборной Швейцарии, снятое в подтрибунном помещении.

«Один год Россия не участвует, они уже там гомосятину развели», – написал Бурдасов в социальных сетях.

Напомним, сборная Швейцарии стала единственной командой, не проигравшей на групповом этапе ЧМ-2022, однако в плей-офф швейцарцы уступили в первом же матче команде США.



Напомним, 27 мая Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что сборные России и Беларуси отстранены от участия во всех турнирах под эгидой ИИХФ в 2023 году.

В эти дни проходит ЧМ-2022. В полуфинале (суббота, 28 мая) сыграют следующие пары:



14:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Финляндия — США;

18:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Канада — Чехия.