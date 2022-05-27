Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бурдасов — о ЧМ-2022: один год Россия не участвует, они уже там гомосятину развели

Бурдасов — о ЧМ-2022: один год Россия не участвует, они уже там гомосятину развели
Комментарии

Новичок челябинского «Трактора» и нападающий сборной России Антон Бурдасов отреагировал на видео с участием игроков сборной Швейцарии, снятое в подтрибунном помещении.

«Один год Россия не участвует, они уже там гомосятину развели», – написал Бурдасов в социальных сетях.

Напомним, сборная Швейцарии стала единственной командой, не проигравшей на групповом этапе ЧМ-2022, однако в плей-офф швейцарцы уступили в первом же матче команде США.

Напомним, 27 мая Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что сборные России и Беларуси отстранены от участия во всех турнирах под эгидой ИИХФ в 2023 году.

В эти дни проходит ЧМ-2022. В полуфинале (суббота, 28 мая) сыграют следующие пары:

14:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Финляндия — США;
18:20 мск, Тампере, «Нокиа-Арена», Канада — Чехия.

Новость по теме
ИИХФ продлила отстранение России и Беларуси от всех турниров на 2023 год
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022