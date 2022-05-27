В ФХР отреагировали на решение ИИХФ продлить отстранение России от всех турниров

В Федерации хоккея России отреагировали на решение Международной федерации хоккея продлить отстранение России от всех турниров под эгидой ИИХФ.



«Федерация хоккея России не согласна с решением заморозить участие национальной сборной России на чемпионате мира — 2023, принятым международной федерацией на полугодовом конгрессе, так как на него нет правовых оснований.



ФХР отмечает, что ранее поданные заявления в Дисциплинарный комитет ИИХФ с целью оспорить неучастие России в международных турнирах и вернуть права проведения МЧМ-2023 и ЧМ-2023 будут рассмотрены только 15 июня. Все комментарии ФХР относительно решений ИИХФ будут после решений дисциплинарного комитета», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе ФХР.