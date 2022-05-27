Макдэвид забил первый гол в овертайме плей-офф в 33-м матче. У Овечкина таких голов нет

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил шайбу в овертайме пятого матча четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (5:4 ОТ, 4-1) и вывел «нефтяников» в финал Западной конференции.

Для нападающего этот гол стал первым в овертаймах плей-офф НХЛ в карьере. 25-летний Макдэвид принимает участие в своём четвёртом розыгрыше Кубка Стэнли. Канадец провёл 33 матча, в которых забил 18 голов и отдал 30 результативных передач. Он наравне с Леоном Драйзайтлем является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка.

Отметим, что 36-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ни разу не забрасывал в овертаймах матчей плей-офф НХЛ. Россиянин принял участие в 14 розыгрышах Кубка Стэнли, в которых сыграл в 147 встречах, забил 72 гола и отдал 69 результативных передач. Овечкин является лучшим снайпером плей-офф среди действующих игроков.