«Макдэвид тащил «Эдмонтон» на своём горбу». Гретцки высказался об игре Коннора

Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки поделился мнением о капитане «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде и о его голе в овертайме пятого матча четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (5:4 ОТ, 4-1), выведшем «нефтяников» в финал Западной конференции.
«Это было нереально. Совершенно уникальный гол. Не знаю, можно ли это описать словами.
Остон Мэттьюс получит много голосов в борьбе за «Харт Трофи», он очень заслуживает этот приз (если он его выиграет), но я действительно чувствовал, что в последних 25 матчах сезона Коннор тащил команду на своём горбу и вышел на другой уровень.
Драйзайтль был способен вытащить серию. Именно так и произошло, Леон сыграл особенно хорошо. Коннор забил важнейший гол, но Леон сделал игру.
Джей Вудкрофт (главный тренер «Эдмонтона», пришедший в команду в ходе сезона. — Прим. «Чемпионата») заслуживает большого уважения. Он пришёл и действительно изменил команду. Как бы безумно это ни звучало, он немного сократил время Коннора и Леона на льду, не сильно, но немного. И это побудило других парней почувствовать, что от них тоже многое зависит.
В результате он получил третье и четвёртое звено, которые боролись за ледовое время и приносили пользу команде. Это имеет большое значение. Коннор и Леон не были такими уставшими после каждой встречи.
Эти парни реально особенные. И этот момент действительно особенный для всего Эдмонтона. Я думаю, что они, вероятно, так счастливы, будто никогда не выигрывали серию плей-офф», — приводит слова Гретцки The Athletic.
- 27 мая 2022
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