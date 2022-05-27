Драйзайтль — о Макдэвиде: он наше всё. Просто не хватает слов, чтобы описать его игру

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился мнением о капитане команды Конноре Макдэвиде.



«Он наше всё. Он наш лидер, на него можно положиться. Все на него равняются. Он делал подобное весь сезон, всю свою карьеру. Последний месяц-другой он играл потрясающе. Рано или поздно просто не хватает слов, чтобы это описать», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился пятый матч серии 1/2 финала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости в овертайме со счётом 5:4. На шестой минуте овертайма с «Калгари Флэймз» форвард Коннор Макдэвид получил передачу от Леона Драйзайтля перед воротами и принёс своей команде победу и выход в финал конференции.