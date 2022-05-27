Макдэвид повторил достижение 31-летней давности

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил шайбу в овертайме пятого матча четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (5:4 ОТ, 4-1) и вывел «нефтяников» в финал Западной конференции.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, нападающий стал вторым игроком в истории команды, который забил решающий гол серии «Битва при Альберте» в плей-офф в овертайме. Он повторил достижение Эсы Тикканена, установленное 31 год назад — в 1991 году.
В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился пятый матч серии 1/2 финала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости в овертайме со счётом 5:4. Таким образом, «Эдмонтон» выиграл серию со счётом 4-1. Команда вышла в финал Западной конференции.
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