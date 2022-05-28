«Бостон» сообщил о перенесённой операции Брэда Маршана

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан перенёс операцию.

27 мая нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан успешно перенес артроскопию тазобедренного сустава и пластику на обоих бедрах. Процедура была проведена доктором Брайаном Келли в Больнице специальной хирургии в Нью-Йорке. Время восстановления составляет примерно шесть месяцев», — говорится на официальном сайте клуба.

Маршан принял участие в семи матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне, в которых забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.

Напомним, «Бостон» завершил регулярный чемпионат на шестом месте Восточной конференции, набрав 107 очков. В первом раунде плей-офф НХЛ команда проиграла «Каролине Харрикейнз» со счётом 4-3.