«Бостон» сообщил о перенесённой операции Брэда Маршана
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Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан перенёс операцию.
27 мая нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан успешно перенес артроскопию тазобедренного сустава и пластику на обоих бедрах. Процедура была проведена доктором Брайаном Келли в Больнице специальной хирургии в Нью-Йорке. Время восстановления составляет примерно шесть месяцев», — говорится на официальном сайте клуба.
Маршан принял участие в семи матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне, в которых забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.
Напомним, «Бостон» завершил регулярный чемпионат на шестом месте Восточной конференции, набрав 107 очков. В первом раунде плей-офф НХЛ команда проиграла «Каролине Харрикейнз» со счётом 4-3.
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