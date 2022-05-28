Гол Хельма стал самым поздним победным в плей-офф НХЛ за 80 лет
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш» Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, благодаря чему им удалось выиграть серию.
Гол Даррена Хельма стал самым поздним победным за последние 80 лет в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Хельм забросил шайбу за 6 секунд до конца матча. Позднее забивал последний раз в 1942 году Ник Метц из «Торонто Мэйпл Лифс». Тогда он поразил ворота соперников за 5 секунд до сирены и его команда победила.
Таким образом, «Колорадо» победил в серии со счётом 4-2 и вышел в финал Западной конференции НХЛ, где встретится с «Эдмонтон Ойлерз».
Новость по теме«Колорадо» вышел в финал конференции впервые за 20 лет
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