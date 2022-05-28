Берюбе прокомментировал вылет «Сент-Луиса»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал вылет своей команды из полуфинала Западной конференции. Команда уступила «Колорадо Эвеланш» в серии со счётом 2-4.
«Это тяжёлый способ закончить плей-офф. Но что есть, то есть. Наши ребята упорно боролись», — приводит слова Берюбе пресс-служба клуба.
Сегодня, 28 мая, состоялся очередной матч, в котором команда Берюбе уступила со счётом 2:3.
В составе «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отметились Джастин Фолк и Джордан Кайру. Голевые передачи на счету Роберта Томаса, Нико Миккола и Брэйдена Шенна.
У «Эвеланш» дубль на счету Джей Ти Комфера, ещё одну шайбу на последней минуте матча за шесть секунд до сирены забросил Даррен Хельм, чем принёс победу гостям. Голевыми передачами у гостей отметились Джош Мэнсон, Андре Бураковски, Боуэн Байрэм, Девон Тэйвз, Логан О'Коннор и Эрик Джонсон.
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