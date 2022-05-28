Тарасенко за всю проигранную серию с «Колорадо» забил всего лишь один гол после 16 бросков

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш» Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, благодаря чему им удалось выиграть серию.
Российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко не смог отметиться результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «+1» при игровом времени 14.44.
Всего за серию с «Колорадо» форвард принял участие во всех шести матчах, в которых забросил лишь одну шайбу и отдал две результативные передачи, суммарно набрав три очка при общем показателе полезности «0», 16 бросках и среднем игровом времени 17.52.
За весь плей-офф 30-летний Тарасенко сыграл 12 матчей и набрал 9 (6+3) очков.
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