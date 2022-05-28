Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тарасенко за всю проигранную серию с «Колорадо» забил всего лишь один гол после 16 бросков

Тарасенко за всю проигранную серию с «Колорадо» забил всего лишь один гол после 16 бросков
Комментарии

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш» Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, благодаря чему им удалось выиграть серию.

Российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко не смог отметиться результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «+1» при игровом времени 14.44.

Всего за серию с «Колорадо» форвард принял участие во всех шести матчах, в которых забросил лишь одну шайбу и отдал две результативные передачи, суммарно набрав три очка при общем показателе полезности «0», 16 бросках и среднем игровом времени 17.52.

За весь плей-офф 30-летний Тарасенко сыграл 12 матчей и набрал 9 (6+3) очков.

Новость по теме
В Сент-Луисе выпустили футболки с Тарасенко в стиле легендарной обложки The Beatles
Драма самого русского клуба НХЛ! Гол за 6 секунд до сирены выбил «Сент-Луис» из плей-офф Драма самого русского клуба НХЛ! Гол за 6 секунд до сирены выбил «Сент-Луис» из плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022