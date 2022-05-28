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Защитник «Колорадо» кинулся под шайбу во время броска по пустым воротам. Видео

Защитник «Колорадо» кинулся под шайбу во время броска по пустым воротам. Видео
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Канадский защитник «Колорадо Эвеланш» Джош Мэнсон совершил одно из важнейших спасений четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ с «Сент-Луис Блюз».

В одном из моментов второго периода шестой встречи при счёте 2:1 в пользу «блюзменов» хозяева площадки провели опасную атаку. Джордан Кайру обыграл вратаря «лавин» и бросал в пустые ворота, однако на пути шайбы оказался Мэнсон, подставившийся под бросок и спасший ворота.

Посмотреть видео можно в официальном русскоязычном телеграм-канале НХЛ. Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш» Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, благодаря чему им удалось выиграть серию. Таким образом, «Колорадо» победил в серии 4-2 и вышел в финал Западной конференции НХЛ.

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