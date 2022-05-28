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Стало известно расписание финалов конференций плей-офф НХЛ — 2022

Стало известно расписание финалов конференций плей-офф НХЛ — 2022
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НХЛ на официальном сайте опубликовала расписание финалов конференций плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Восточная конференция:

«Каролина Харрикейнз»/«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

2 июня, 3:00 мск — первый матч
4 июня, 3:00 мск — второй матч
5 июня, 20:00 мск — третий матч
8 июня, 3:00 мск — четвёртый матч

*10, 12, 14 июня — если потребуется.

Западная конференция:

«Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз»

1 июня, 3:00 мск — первый матч
3 июня, 3:00 мск — второй матч
5 июня, 3:00 мск — третий матч
7 июня, 3:00 мск — четвёртый матч

*9, 11, 13 мая — если потребуется.

Напомним, «Колорадо» обыграл «Сент-Луис Блюз» по итогам шести матчей, «Эдмонтон» оказался сильнее «Калгари Флэймз» — 4-1. «Тампа» в четырёх встречах прошла «Флориду Пантерз». В серии «Рейнджерс» — «Каролина» пока выигрывают «ураганы» — 3-2.

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