Стало известно расписание финалов конференций плей-офф НХЛ — 2022

НХЛ на официальном сайте опубликовала расписание финалов конференций плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Восточная конференция:
«Каролина Харрикейнз»/«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
2 июня, 3:00 мск — первый матч
4 июня, 3:00 мск — второй матч
5 июня, 20:00 мск — третий матч
8 июня, 3:00 мск — четвёртый матч
*10, 12, 14 июня — если потребуется.
Западная конференция:
«Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз»
1 июня, 3:00 мск — первый матч
3 июня, 3:00 мск — второй матч
5 июня, 3:00 мск — третий матч
7 июня, 3:00 мск — четвёртый матч
*9, 11, 13 мая — если потребуется.
Напомним, «Колорадо» обыграл «Сент-Луис Блюз» по итогам шести матчей, «Эдмонтон» оказался сильнее «Калгари Флэймз» — 4-1. «Тампа» в четырёх встречах прошла «Флориду Пантерз». В серии «Рейнджерс» — «Каролина» пока выигрывают «ураганы» — 3-2.
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