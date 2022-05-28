Стало известно расписание финалов конференций плей-офф НХЛ — 2022

НХЛ на официальном сайте опубликовала расписание финалов конференций плей-офф Национальной хоккейной лиги.



Восточная конференция:



«Каролина Харрикейнз»/«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»



2 июня, 3:00 мск — первый матч

4 июня, 3:00 мск — второй матч

5 июня, 20:00 мск — третий матч

8 июня, 3:00 мск — четвёртый матч



*10, 12, 14 июня — если потребуется.



Западная конференция:



«Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз»



1 июня, 3:00 мск — первый матч

3 июня, 3:00 мск — второй матч

5 июня, 3:00 мск — третий матч

7 июня, 3:00 мск — четвёртый матч



*9, 11, 13 мая — если потребуется.

Напомним, «Колорадо» обыграл «Сент-Луис Блюз» по итогам шести матчей, «Эдмонтон» оказался сильнее «Калгари Флэймз» — 4-1. «Тампа» в четырёх встречах прошла «Флориду Пантерз». В серии «Рейнджерс» — «Каролина» пока выигрывают «ураганы» — 3-2.