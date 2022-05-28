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Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли
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В ночь с 27 на 28 мая мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли шестой матч в рамках второго раунда. Состоялась одна встреча — в Западной конференции.

«Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш» — 2:3

«Блюзмены» упустили возможность сравнять счёт в серии, хотя дважды вели по ходу матча. На гол Джастина Фолка «лавины» ответили точным броском Джей Ти Комфера. На шайбу Джордана Кайру также нашлось решение в виде гола Комфера, оформившего дубль. Победный же гол «Колорадо» организовал на последней минуте матча, за шесть секунд до сирены, когда забросил Даррен Хельм, чем принёс победу гостям. Таким образом, «Сент-Луис» потерпел четвёртое поражение в серии и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
28 мая 2022, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Фолк (Томас, Миккола) – 19:00 (5x5)   1:1 Комфер (Мэнсон, Бураковски) – 25:19 (5x5)   2:1 Кайру (Шенн) – 29:34 (5x5)   2:2 Комфер (Байрэм, Тэйвз) – 50:18 (5x4)   2:3 Хельм (О'Коннор, Джонсон) – 59:54 (5x5)

Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года

Сетка плей-офф НХЛ 2022 года
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