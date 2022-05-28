Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

В ночь с 27 на 28 мая мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли шестой матч в рамках второго раунда. Состоялась одна встреча — в Западной конференции.

«Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш» — 2:3

«Блюзмены» упустили возможность сравнять счёт в серии, хотя дважды вели по ходу матча. На гол Джастина Фолка «лавины» ответили точным броском Джей Ти Комфера. На шайбу Джордана Кайру также нашлось решение в виде гола Комфера, оформившего дубль. Победный же гол «Колорадо» организовал на последней минуте матча, за шесть секунд до сирены, когда забросил Даррен Хельм, чем принёс победу гостям. Таким образом, «Сент-Луис» потерпел четвёртое поражение в серии и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.

Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года