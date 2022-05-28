Павел Бучневич стал лучшим ассистентом «Сент-Луиса» в нынешнем плей-офф НХЛ

Российский нападающий Павел Бучневич стал лучшим ассистентом «Сент-Луис Блюз» в плей-офф Национальной хоккейной лиги нынешнего сезона.
Форвард «блюзменов» отдал 10 результативных передач в 12 встречах розыгрыша Кубка Стэнли.
Всего в текущем плей-офф Бучневич набрал 11 (1+10) очков в 12 матчах при общем показателе полезности «-3». Россиянин забросил первую кубковую шайбу в карьере и стал третьим бомбардиром команды после Давида Перрона (13 очков — 9+4) и Райана О’Райлли (12 очков — 7+5).
Напомним, в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш» Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, благодаря чему им удалось выиграть серию. Таким образом, «Колорадо» победил в серии 4-2 и вышел в финал Западной конференции НХЛ.
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