Тренер «Сент-Луиса» ответил на вопрос о провальной игре российского звена в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе ответил на вопрос о провальной игре первых двух звеньев, включая российское, в полуфинальной серии Западной конференции с «Колорадо Эвеланш».

«Это хороший вопрос. Я не знаю, что ответить на него», — приводит слова Берюбе The Athletic.

30-летний нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко принял участие во всех шести матчах серии, в которых забросил лишь одну шайбу и отдал две результативные передачи, суммарно набрав три очка при общем показателе полезности «0», 16 бросках и среднем игровом времени 17.52. 27-летний Павел Бучневич в шести встречах забил один гол при шести голевых пасах. Их партнёр по звену, 23-летний Роберт Томас, забил дважды и один раз отдал ассист.

Брэндон Саад (1+1), Райан О'Райлли (2+2) и Дэвид Перрон (4+0), игравшие в первом звене, на троих забросили семь шайб. Иван Барбашёв, игравший в четвёртом звене, ни разу не отличился в плей-офф.