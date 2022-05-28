Тренер «Сент-Луиса» ответил на вопрос о провальной игре российского звена в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе ответил на вопрос о провальной игре первых двух звеньев, включая российское, в полуфинальной серии Западной конференции с «Колорадо Эвеланш».
«Это хороший вопрос. Я не знаю, что ответить на него», — приводит слова Берюбе The Athletic.
30-летний нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко принял участие во всех шести матчах серии, в которых забросил лишь одну шайбу и отдал две результативные передачи, суммарно набрав три очка при общем показателе полезности «0», 16 бросках и среднем игровом времени 17.52. 27-летний Павел Бучневич в шести встречах забил один гол при шести голевых пасах. Их партнёр по звену, 23-летний Роберт Томас, забил дважды и один раз отдал ассист.
Брэндон Саад (1+1), Райан О'Райлли (2+2) и Дэвид Перрон (4+0), игравшие в первом звене, на троих забросили семь шайб. Иван Барбашёв, игравший в четвёртом звене, ни разу не отличился в плей-офф.
- 28 мая 2022
-
15:34
-
15:15
-
14:51
-
14:32
-
14:15
-
13:47
-
13:38
-
13:18
-
12:59
-
12:37
-
12:10
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:30
-
10:05
-
09:40
-
09:19
-
09:04
-
08:39
-
08:13
-
07:42
-
06:22
-
06:05
-
05:45
-
01:51
- 27 мая 2022
-
23:45
-
23:10
-
22:43
-
22:17
-
21:58
-
21:38
-
21:19
-
20:55
-
20:37