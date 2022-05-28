Капитан «Колорадо»: «Эдмонтон» недооценивают. У них есть два самых опасных игрока в НХЛ

Капитан «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился мнением о встрече с «Эдмонтон Ойлерз» в финале Западной конференции. Он выделил форвардов «нефтяников» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

«Очевидно, что сейчас у них есть два самых опасных игрока в НХЛ. Может быть, трое — с Эвандером Кейном. У этой команды действительно глубокая скамейка. Их структура недооценена. За год Джей (Вудкрофт, главный тренер «Эдмонтона». — Прим. «Чемпионата») создал очень плотную структуру. Так что против этой команды сложно играть. Они не позволят многое сделать, и они хорошо играют на обеих сторонах площадки. Несмотря на разговоры вокруг «Эдмонтона», очевидно, что всё, вероятно, сейчас меняется. Это действительно сильная команда, против которой сложно играть.



Нам всем придётся постараться, чтобы закрыть этих парней. Мы также должны держаться подальше от бокса для штрафников, но мы уверены в себе. Чувствуем, что можем выдать нашу лучшую игру — мы способны на это против любого соперника», — приводит слова Маккиннона официальный сайт НХЛ.