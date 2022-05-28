Nerikes Allehanda: лучший снайпер «Салавата» в сезоне-2021/2022 продолжит карьеру в Швеции

Бывший финский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен продолжит карьеру в шведском «Эребру», сообщает издание Nerikes Allehanda.
Отмечается, что переговоры продолжаются и близки к завершению.
В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 30-летний Маннинен принял участие в 38 встречах, в которых забросил 19 шайб и отдал 13 результативных передач, суммарно набрав 32 очка при показателе полезности «+3» и 12 минутах штрафа. Маннинен стал лучшим снайпером «Салавата», а также вторым лучшим бомбардиром уфимской команды — сразу после Маркуса Гранлунда.
В плей-офф финский нападающий сыграл ещё один матч, в котором очков не набрал. В ходе розыгрыше Кубка Гагарина форвард вместе со всеми легионерами покинул «Салават Юлаев».
- 28 мая 2022
-
15:45
-
15:34
-
15:15
-
14:51
-
14:32
-
14:15
-
13:47
-
13:38
-
13:18
-
12:59
-
12:37
-
12:10
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:30
-
10:05
-
09:40
-
09:19
-
09:04
-
08:39
-
08:13
-
07:42
-
06:22
-
06:05
-
05:45
-
01:51
- 27 мая 2022
-
23:45
-
23:10
-
22:43
-
22:17
-
21:58
-
21:38
-
21:19
-
20:55