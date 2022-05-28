Nerikes Allehanda: лучший снайпер «Салавата» в сезоне-2021/2022 продолжит карьеру в Швеции

Бывший финский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен продолжит карьеру в шведском «Эребру», сообщает издание Nerikes Allehanda.

Отмечается, что переговоры продолжаются и близки к завершению.

В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 30-летний Маннинен принял участие в 38 встречах, в которых забросил 19 шайб и отдал 13 результативных передач, суммарно набрав 32 очка при показателе полезности «+3» и 12 минутах штрафа. Маннинен стал лучшим снайпером «Салавата», а также вторым лучшим бомбардиром уфимской команды — сразу после Маркуса Гранлунда.



В плей-офф финский нападающий сыграл ещё один матч, в котором очков не набрал. В ходе розыгрыше Кубка Гагарина форвард вместе со всеми легионерами покинул «Салават Юлаев».