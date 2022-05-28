Сборная Канады сыграет в финале чемпионата мира третий раз подряд

Несколько минут назад в Тампере на «Нокиа-Арене» завершился второй полуфинальный матч, в котором определился второй финалист чемпионата мира по хоккею – 2022. В этой игре встречались сборные Канады и Чехии. Матч закончился победой канадской команды со счётом 6:1 (1:1, 3:0, 2:0).

Этот финал станет для Канады третьим подряд – она играла в матче за золотые медали в 2019 и 2021 годах, а в 2020-м турнир был отменён.

Напомним, канадцы являются действующими чемпионами турнира. В решающем матче ЧМ-2022 они сойдутся с хозяином турнира сборной Финляндии. Встреча состоится завтра, 29 мая, в Тампере на «Нокиа-Арене» и начнётся в 20:20 мск.

В четвертьфинале Канада героически спаслась в игре со Швецией, отыгравшись с 0:3 за третий период (4:3, ОТ), а в полуфинале победила Чехию.