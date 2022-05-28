Вице-президент ИИХФ: отстранение сборной России обеспечивает безопасность чемпионата мира

Первый вице-президент Международной федерации хоккея Петр Бржиза прокомментировал отстранение сборной России от участия в турнирах ИИХФ.

«Вне всяких сомнений, сборная России является очень важной частью элитного дивизиона чемпионата мира. На групповой стадии они бы сыграли семь матчей, качество которых не вызывает сомнений. Они приводят с собой как болельщиков, так и партнёров, которые важны для компании Infront (маркетингового агентства, которому принадлежат права на ЧМ. – Прим. «Чемпионата»). Между нами и ними велись переговоры, в которых обсуждалось, будут ли «Газпром» и другие компании оставаться спонсорами турнира. Конечно, их нелегко заменить.

Однако центральное место на чемпионате мира принадлежит самому хоккею. И весь совет ИИХФ поддержал это решение. Отстранение сборной России от участия в турнире – это решение, обеспечивающее безопасность и целостность проведения чемпионата. Я сейчас не могу представить, чтобы русские могли участвовать в турнирах. Представьте себе 18-летних парней, которых сопровождают охранники и подразделение спецназа, чтобы доставить их на арену и обратно. Это не функция спорта», – цитирует Бржизу Hokej.cz.