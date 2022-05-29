Шестёркин отразил выход один на один от Ахо, в ответной атаке «Рейнджерс» открыли счёт

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит шестой матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу «Рейнджерс». В момент с первым голом российским голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил выход один на один в исполнении Себастьяна Ахо. В следующей атаке «Рейнджерс» открыли счёт в матче.

Посмотреть видео момента можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Каролины».

Напомним, в первом раунде «Каролина» обыграла «Бостон Брюинз», а «Рейнджерс» одержал победу в противостоянии с «Питтсбург Пингвинз».