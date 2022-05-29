Шестёркин повторил достижение Ванбисбрука в «Рейнджерс» 36-летней давности

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит шестой матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу «Рейнджерс». Во время второй шайб в исполнении Мика Зибанеджада результативной передачей отметился российский голкипер Игорь Шестёркин. Таким образом, он стал вторым игроком в истории «Рейнджерс», который сделал несколько результативных передач в плей-офф НХЛ. Первым вратарём, которому это удалось сделать, был Джон Ванбисбрук в сезоне 1985/86.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Каролины»

Напомним, в первом раунде «Каролина» обыграла «Бостон Брюинз», а «Рейнджерс» одержал победу в противостоянии с «Питтсбург Пингвинз».