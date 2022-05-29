Кочетков сменил Раанту после третьей пропущенной шайбы в матче с «Рейнджерс»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит шестой матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу «Рейнджерс». После третьей пропущенной шайбы «Каролина» сменила голкипера, и вместо Антти Раанта на площадке появился россиянин Пётр Кочетков.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Каролины».

Напомним, в первом раунде «Каролина» обыграла «Бостон Брюинз», а «Рейнджерс» одержал победу в противостоянии с «Питтсбург Пингвинз».

«Каролина» завершила регулярный чемпионат НХЛ на втором месте Восточной конференции, набрав 116 очков. «Рейнджерс», в свою очередь, заняли четвёртое место, записав в свой актив 110 очков.