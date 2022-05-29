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Игоря Шестёркина удалили с поля за силовой приём против канадского нападающего «Каролины»

Игоря Шестёркина удалили с поля за силовой приём против канадского нападающего «Каролины»
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит шестой матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 4:2 в пользу «Рейнджерс». Во втором периоде российский голкипер Игорь Шестёркин получил две минуты штрафа за толчок канадского нападающего Сэта Джарвиса.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей»

Напомним, в этой встрече Шестёркин отметился двумя результативными передачами. Также к этой минуте он сделал 24 сейва.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Каролины».

Напомним, в первом раунде «Каролина» обыграла «Бостон Брюинз», а «Рейнджерс» одержал победу в противостоянии с «Питтсбург Пингвинз».

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