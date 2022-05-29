Стало известно время начала решающего матча серии «Каролина» – «Рейнджерс»
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Завершился шестой полуфинальный матч Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Таким образом, счёт в серии игр между командами стал равным – 3 – 3. Победитель противостояния определится в решающем, седьмом матче. Эта игра состоится 31 мая и начнётся в 03:00 мск. Встреча будет проходить на стадионе «Каролины» — «Пи-Эн-Си-Арена».
Напомним, победитель пары «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» в финале конференции встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая в полуфинале Востока оказалась сильнее «Флориды Пантерз».
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