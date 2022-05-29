Шайба Панарина и две передачи Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину»

Завершился шестой полуфинальный матч Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Филип Хитил, ещё по одной шайбе забросили Тайлер Мотт, Мика Зибанеджад, а также российский нападающий Артемий Панарин. Примечательно, что двумя голевыми передачами отметился вратарь хозяев — российский голкипер Игорь Шестёркин.

За «Каролину» забивали Брэди Шей и Винсент Трочек.

Счёт в серии сравнялся — 3-3. Сильнейший определится в седьмом матче между командами. Напомним, победитель этой пары в финале конференции встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».