Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шайба Панарина и две передачи Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину»

Шайба Панарина и две передачи Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину»
Комментарии

Завершился шестой полуфинальный матч Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Филип Хитил, ещё по одной шайбе забросили Тайлер Мотт, Мика Зибанеджад, а также российский нападающий Артемий Панарин. Примечательно, что двумя голевыми передачами отметился вратарь хозяев — российский голкипер Игорь Шестёркин.

За «Каролину» забивали Брэди Шей и Винсент Трочек.

Счёт в серии сравнялся — 3-3. Сильнейший определится в седьмом матче между командами. Напомним, победитель этой пары в финале конференции встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
29 мая 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Мотт – 07:22 (5x5)   2:0 Зибанеджад (Фокс, Шестёркин) – 09:51 (5x4)   3:0 Хитил (Фокс) – 23:24 (5x5)   3:1 Шей (Ахо, Джарвис) – 25:05 (5x5)   4:1 Хитил (Лафренье, Шестёркин) – 26:47 (5x5)   4:2 Трочек (Нечас, Шей) – 32:47 (5x5)   5:2 Панарин (Крайдер, Строум) – 47:43 (5x3)
С какой он планеты? Шестёркин спас «Рейнджерс» кучей сейвов, да ещё и отдал два паса! С какой он планеты? Шестёркин спас «Рейнджерс» кучей сейвов, да ещё и отдал два паса!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022