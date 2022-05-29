Шестёркин — о своём нарушении: если бы там был большой парень, ничего бы и не произошло

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин после победы в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (5:2, 3-3) прокомментировал своё удаление. В этой встрече российский вратарь сделал 37 сейвов, отдал две результативные передачи и заработал две минуты штрафного времени за нарушение против нападающего гостей Сета Джарвиса.
«Две минуты? Немного погорячился. Хотел выйти за ворота и остановить шайбу, но понял, что не получается, поехал обратно и столкнулся с игроком. Думаю, что он завалился только потому, что меньше меня. Если бы там был большой парень, ничего бы и не произошло», — сказал Шестёркин на послематчевой пресс-конференции.
Российский вратарь установил новый клубный рекорд, превзойдя достижение Майка Рихтера (5 побед в 1994 году), Стива Бэйкера (5 побед в 1981 году), Эда Джакомина (5 побед в 1974 году) и Дэйва Керра (5 побед в 1940 году).
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