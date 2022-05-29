Панарин — о Шестёркине: ему осталось только начать забивать

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после победы в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (5:2, 3-3) ответил на вопрос, на сколько сильно команде помогает тот факт, что голкипер Игорь Шестёркин зачастую приносит пользу, словно является полевым игроком.

«Всегда отлично иметь такого вратаря, которому в принципе осталось только начать забивать», — сказал Панарин на послематчевой пресс-конференции.

В этой встрече российский вратарь сделал 37 сейвов, отдал две результативные передачи и заработал две минуты штрафного времени за нарушение против нападающего гостей Сета Джарвиса, а сам 30-летний Панарин отметился заброшенной шайбой в ворота Петра Кочеткова.