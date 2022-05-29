Панарин — о гостевых матчах с «Каролиной»: был бы ключ, давно бы выиграли

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после победы в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (5:2, 3-3) подвёл итоги состоявшейся встречи и поделился ожиданиями от решающей игры.
«Да, хорошо сегодня вышли на матч, играли с огромным удовольствием и энергетикой. В первом периоде хорошо смотрелись, во втором игра пошла туда-сюда, но в первом всё было хорошо. Ребята играли в тело, радостно видеть нашу команду в такой форме. Думаю, что мы просто хотим сильно выиграть.
Как наконец-то победить «Каролину» на чужом льду? Я думаю, что нам нужно играть так же, как и сегодня. Дисциплинированно. Сложно так сказать, что нужно сделать. Был бы ключ, давно бы выиграли», — сказал Панарин на послематчевой пресс-конференции.
В активе команды Рода Бриндамора 7 побед в 7 домашних матчах и 6 поражений в 6 гостевых встречах. Такого удивительного результата в истории НХЛ ещё не было. «Харрикейнз» стали первым в истории клубом, проигравшим первые 6 матчей в гостях в одном плей-офф. Следующий и решающий матч серии состоится на их льду.
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