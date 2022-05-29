«Каролина» ни разу не проигрывала седьмые матчи в серии плей-офф НХЛ

Минувшей ночью «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Каролину Харрикейнз» и перевёл серию второго раунда плей-офф в решающий, седьмой матч.

Обе команды прекрасно смотрятся в решающих матчах. «Каролина» вообще никогда в своей истории не проигрывала в седьмом матче серии. Начиная с финала Восточной конференции 2006 года, «ураганы» шесть раз играли решающие матчи — и каждый раз одерживали победы. Так произошло и в этом году, когда в серии первого раунда она прошла «Бостон», выиграв седьмой матч на домашнем льду.

Но и «Рейнджерс» из последних восьми решающих встреч выиграли семь. И они тоже уже имеют в активе подобную победу в нынешнем сезоне.

Что касается «ураганов», то по ходу нынешнего плей-офф они продлили свою статистическую аномалию в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В активе команды Бриндамора семь побед в семи домашних матчах и шесть поражений в шести гостевых встречах. Такого удивительного результата в истории НХЛ ещё не было. «Харрикейнз» стали первым в истории клубом, проигравшим первые шесть матчей в гостях в одном плей-офф.