Галлан — о Шестёркине: он выдающийся. Он был для нас весь год таким
Поделиться
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал игру российского голкипера Игоря Шестёркина в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». По ходу матча голкипер отдал две результативные передачи.
«Очевидно, он очень хорош. Он сделал несколько действительно ключевых сейвов для нас, и две голевые передачи были важнейшими. Думаю, что он пытался забить гол в третьем периоде, когда отдал пас через середину. Он выдающийся. Он был таким весь год для нас», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.
В этой встрече российский вратарь сделал 37 сейвов, отдал две результативные передачи и заработал две минуты штрафного времени за нарушение против нападающего гостей Сета Джарвиса.
Новость по темеПанарин — о Шестёркине: ему осталось только начать забивать
Комментарии
- 29 мая 2022
-
09:22
-
08:45
-
08:27
-
07:18
-
07:15
-
06:49
-
06:39
-
06:37
-
06:28
-
06:18
-
06:09
-
06:03
-
05:47
-
05:27
-
05:16
-
05:00
-
04:53
-
04:35
-
04:21
-
03:46
-
03:37
-
01:00
-
00:32
-
00:15
- 28 мая 2022
-
23:45
-
23:15
-
23:00
-
22:44
-
22:30
-
22:08
-
21:51
-
21:32
-
21:23
-
21:15
-
21:15
Партнерский контент