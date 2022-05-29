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Галлан — о Шестёркине: он выдающийся. Он был для нас весь год таким

Галлан — о Шестёркине: он выдающийся. Он был для нас весь год таким
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал игру российского голкипера Игоря Шестёркина в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». По ходу матча голкипер отдал две результативные передачи.

«Очевидно, он очень хорош. Он сделал несколько действительно ключевых сейвов для нас, и две голевые передачи были важнейшими. Думаю, что он пытался забить гол в третьем периоде, когда отдал пас через середину. Он выдающийся. Он был таким весь год для нас», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.

В этой встрече российский вратарь сделал 37 сейвов, отдал две результативные передачи и заработал две минуты штрафного времени за нарушение против нападающего гостей Сета Джарвиса.

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