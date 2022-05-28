Финляндия и Канада третий раз подряд сыграют в финале чемпионата мира по хоккею

Несколько минут назад в Тампере на «Нокиа-Арене» завершился второй полуфинальный матч, в котором определился второй финалист чемпионата мира по хоккею – 2022. В этой игре встречались сборные Канады и Чехии. Матч закончился победой канадской команды со счётом 6:1 (1:1, 3:0, 2:0).
Этот финал станет третьим подряд не только для Канады, но и для Финляндии. Таким образом, канадцы и финны третий раз подряд сыграют в матче за золотые медали ЧМ.
В 2019 году финны стали победителями турнира, в 2020-м чемпионат мира был отменён, а в 2021-м выиграли канадцы, благодаря чему являются действующими чемпионами турнира.
Решающая встреча состоится завтра, 29 мая, в Тампере на «Нокиа-Арене» и начнётся в 20:20 мск.
Напомним, в четвертьфинале Канада героически спаслась в игре со Швецией, отыгравшись с 0:3 за третий период (4:3, ОТ), а в полуфинале переиграла Чехию. Финляндия отыгралась с 0:2 в 1/4 финала со Словакией и выиграла у США в матче за выход в финал (4:3).
- 28 мая 2022
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