Кто выиграет финал чемпионата мира по хоккею?

Сегодня, 29 мая, в Тампере на «Нокиа-Арене» состоится финальный матч чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором сыграют сборные Финляндии и Канады. Начало встречи – в 20:20 мск.
Этот финал станет третьим подряд не только для Канады, но и для Финляндии. Таким образом, канадцы и финны третий раз подряд сыграют в матче за золотые медали ЧМ.
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В 2019 году финны стали победителями турнира, в 2020-м чемпионат мира был отменён, а в 2021-м выиграли канадцы, благодаря чему являются действующими чемпионами турнира.
Напомним, в четвертьфинале Канада героически спаслась в игре со Швецией, отыгравшись с 0:3 за третий период (4:3, ОТ), а в полуфинале переиграла Чехию (6:1). Финляндия отыгралась с 0:2 в 1/4 финала со Словакией и выиграла у США в матче за выход в финал (4:3).
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