Годро: мечтал о Кубке Стэнли всю жизнь. Калгари — отличное место, чтобы сделать это

Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро рассказал о желании выиграть Кубок Стэнли с «Калгари».
«Я здесь уже 11 лет с момента драфта, но так и не достиг конечной цели. Прошло много времени с тех пор, как клуб выигрывал Кубок Стэнли – 33 года.
Выиграть Кубок здесь было бы классно. Я мечтал об этом всю свою жизнь, Калгари – отличное место, чтобы сделать это. Мне предстоит принять важное решение. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие несколько недель, но мне здесь нравится.
Я люблю этот город и болельщиков. Но у меня в карьере ещё никогда не было такого момента, когда всё зависело от моего решения», – цитирует Годро официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне Годро провёл 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 115 очков (40+75). В плей-офф у него 14 баллов (3+11) в 12 встречах.
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