«Спорт превыше всего». Агент Пилко — о трудоустройстве пяти иностранцев за день в КХЛ

Хоккейный агент Алёша Пилко в «Твиттере» рассказал о трудоустройстве пятерых иностранцев в КХЛ за один день.
«Фанаты КХЛ, сегодня подписано пять контрактов с иностранными игроками в КХЛ. Спорт превыше всего», – написал Пилко в «Твиттере».
Ранее агент саркастически отреагировал на поражение сборной Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года от команды Канады (3:4, ОТ). «Поздравляю Юхана Гарпенлёва ещё с одной медалью для сборной Швеции по хоккею сегодня», — написал Пилко.
Напомним, шведская сборная на групповом этапе заняла второе место в группе В, набрав 18 очков за семь встреч. В последний раз Швеция выигрывала чемпионат мира в 2018 году, в финале обыграв Швейцарию со счётом 3:2. Всего на счету шведов 11 золотых медалей, 19 серебряных и 17 бронзовых медалей на мировых первенствах.
Гарпенлёв возглавляет сборную Швеции с 2016 года. На чемпионатах мира 2011 и 2012 годов он был менеджером национальной команды. В 2016 году стал помощником главного тренера сборной Швеции.
- 29 мая 2022
-
15:59
-
15:42
-
15:04
-
14:32
-
14:06
-
13:32
-
12:48
-
12:10
-
11:34
-
11:10
-
11:00
-
10:52
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:48
-
09:22
-
08:45
-
08:27
-
07:18
-
07:15
-
06:49
-
06:39
-
06:37
-
06:28
-
06:18
-
06:09
-
06:03
-
05:47
-
05:27
-
05:16
-
05:00
-
04:53
-
04:35
-
04:21